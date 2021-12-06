Adana’daki ‘torbacı’ operasyonunda 11 tutuklama

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA’da, son 1 haftada ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 172 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 29 Kasım-5 Aralık’ta operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 172 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 kilo 682 gram esrar, 77 gram metamfetamin, 20 gram kokain, 256 uyuşturucu hap, 29 gram eroin, 949 gram sentetik kannabinoid, 1501 sentetik ecza, 1 tabanca, 2 tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL ve 50 euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 16’sı adli kontrol şartı, 145’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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