Adana’da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- ADANA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve 80 saat sürecek olan kısıtlama nedeniyle 2021’in ilk gününde kentteki meydan, cadde ve parklar boş kaldı. Polis, kurduğu uygulama noktalarıyla denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında tüm Türkiye’de 31 Aralık saat 21.00’de başlayıp, 4 Ocak saat 05.00’te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam kentte de uygulandı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Adana, sessizliğe büründü. Sessizlik 2021 yılının ilk gününde de devam etti. Kentte meydan, cadde, sokak ve parklar boş kaldı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında kurduğu uygulama noktalarıyla denetimlerini sürdürürken, dışarı çıkan araç sürücülerinin belgeleri kontrol ediliyor.

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