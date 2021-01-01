Adana’da yeni yılın ilk cuma namazı kısıtlamada kılındı

Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da vatandaşlar, yılın ilk cuma namazını, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, yürüme mesafesindeki camilere giderek kıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile tüm Türkiye’de 31 Aralık günü saat 21.00’de başlayıp, 4 Ocak günü saat 05.00’te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlara serbestlik getirildi. Buna göre cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların, yürüme mesafesindeki camilere gitmesine izin verildi. Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Veysel Karani Camii’ne gelen vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak cuma namazını kıldı.

Namaz kılmak için camiye gelen Salih Güngen, yeni yılda koronavirüsün bitmesini ve normal hayata dönmeyi temenni ettiklerini belirterek, “Yeni yıl tüm Müslüman alemine hayırlı olsun. Cuma namazına gidenlerin kısıtlamadan muaf olması, güzel bir uygulama. Müslümanın ibadetine engel olmaması gerekiyordu. Hükümetimizi bu kararından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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