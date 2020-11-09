Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 tutuklama

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Kasım tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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