Adana’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’nın Karataş ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Karataş Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Polis, dün şafak vakti Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan S.B., O.T., U.D.T., F.B., S.E., F.E. ve E.B. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 350 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, 1,22 gram eroin, 3,84 gram metamfetamin, 2,49 gram bonzai, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 av tüfeğiyle bu silahlara ait 69 fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. (DHA)

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