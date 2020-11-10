Adana’da ‘torbacılara’ şafak operasyonu

Ankara'da Covid-19 aşısı denemeleri için gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı karşıtı kampanyaları kırmak için aşı olmasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal, mesnetsiz şekilde aşıların çok zararlı olduğuna yönelik komplo teorilerini topluma yaymaya çalışan kişiler olduğuna dikkat çekerek, "Bu son derece sakıncalı ve benim şahsi görüşüm şu ki, topluma karşı işlenmiş bir suç bu, bu suçun bir cezasının olması lazım" dedi.