Adana’da ‘torbacı’ operasyonuna 8 tutuklama

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i tutuklandı, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan yakalama kararının ardından belirlenen adreslere, 10 Kasım sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisleri’nin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak, girdiği evlerde 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 27 uyuşturucu hap, 11 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 18 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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