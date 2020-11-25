Adana’da ‘torbacı’ operasyonu dronla görüntülendi

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi oyuncu Fırat Kaya, başrol oynadığı 'Aşk Seni Bulur' filmiyle Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Film aynı zamanda üç ayrı kategoride de ödül kazandı.