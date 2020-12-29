Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 21 tutuklama

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, asgari ücret için önerilen 2 Bin 792 Lira 10 Kuruşluk ücretin yetersiz olduğunu ifade etti. Bu ücreti tavsiye eden bürokratlara bu maaşın verilmesini tavsiye etti.