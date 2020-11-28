Adana’da tır köprüden aşağı düştü

Uygun olmayan koşullarda yapılan merdiven altı estetik işlemleri konusunda uyaran Medikal Estetik Hekimi Dr. Özlem Mutlu Çetin, botoks ve kalıcı dolguya dikkat çekti. Dr. Çetin, "Kalıcı malzeme ve dolgulara kesinlikle karşıyım. Bu şekilde güzelleşmeye çalışırken mevcut olandan mahrum kalabilirsiniz. Botoksun süresi kişiye göre değişmekle birlikte 4 ila 6 ay, dolguların ise 1 ila 2 yıldır" dedi.