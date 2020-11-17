Adana’da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı

Rüşan Anıl ATAR- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 7 farklı adrese şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 125 sikke, 7 tarihi obje, farklı kurumlara ait sahte 8 kaşe, sahte 6 farklı araç görev kartı, farklı isimlere ait sahte 4 personel basın kartı, farklı isimlere ait sahte, 44 ‘Türkiye Polis Gazetesi’ yetki belgesi, 19 basın yeleği, 1 tepe lambası, 1 megafon siren, 1 telsiz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI GAZETESİ’ YALANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İsmail D.’nin, sosyal medya üzerinden özel izin aldığını öne sürüp, ‘Cumhurbaşkanlığı Gazetesi’ isminde bir gazete kurduğu yalanıyla itibar kazanmaya çalıştığı kaydedildi.

KAÇAKÇILIK SIRASINDA SAHTE KURUM KARTLARINI KULLANMIŞ

İsmail D.’nin, tarihi eser kaçakçılığı sırasında kontrol noktalarından geçebilmek için polis ve jandarmanın isminin kullanıldığı sahte kurum kartlarını aracına yapıştırdığı ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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