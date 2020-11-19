Adana’da tarihi eser kaçakçılığına 2 ev hapsi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, 17 Kasım günü tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 7 farklı adrese 17 Kasım günü şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda şüphelilerin, Roma dönemine ait 125 sikke ile 7 tarihi objeyi Muş’a gönderdikleri belirlendi. Tarihi eserler, Muş polisince ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda farklı kurumlara ait 8 kaşe, 6 farklı araç görev kartı, farklı isimlere ait 4 personel basın tanıtım kartı, farklı isimlere ait 44 ‘Türkiye Polis Gazetesi’ yetki belgesi, 19 basın yeleği, 1 tepe lambası, 1 megafon siren, 1 telsiz ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI GAZETESİ YALANI

Öte yandan sosyal medya üzerinden T.C. Cumhurbaşkanlığı Gazetesi’ adında bir gazete kurduğunu söyleyerek itibar kazanmaya çalışan İsmail D.’nin, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi isim tescil belgesi izni, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınmıştır” şeklinde paylaşım yaptığı, sosyal medyada aynı isimle sayfa oluşturup, profil fotoğrafında da Cumhurbaşkanlığı forsunu kullandığı belirlendi. Bu paylaşımların ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Gazetesi’nin kurulduğuna ve bazı şahısların bu gazetenin ‘istişare kuruluna atandığına’ ilişkin yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışı ve hayal ürünüdür” denildi. Bu paylaşımlar nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi. Ayrıca İsmail D.’nin, ‘Türkiye Polis Gazetesi’ ve ‘Türkiye Jandarma Gazetesi’ adında iki gazete kurduğu, iki derneğin başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail D. ile babası Haşim D., çıkarıldıkları mahkemece ‘tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.