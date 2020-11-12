Ana Sayfa Güncel Haberler Adana’da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı / Ek fotoğraflar
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AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, koronavirüse yakalandı
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal...
‘Dur’ uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı
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Sözde dergahla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Sibel: Seans ücreti olarak 200...
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