Adana’da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı / Ek fotoğraflar

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, sözde ‘dergah’ adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon liralık vurgun yaptığı belirtilen...