Adana’da, sulama kanalında kaybolan Muhammet’in cesedi bulundu

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhammet Cihan’ın (17) bu sabah çevredekilerin fark etmesiyle cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde oturan ve dün öğle saatlerinde evden çıkan Muhammet Cihan’dan bir daha haber alınamadı. Muhammet için endişelenen yakınları, serinlemek amacıyla Gülhatmi Caddesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girmiş olabileceğini polise söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi. Sulama kanalı kenarına gelen Muhammet’in annesi, sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü. Arama çalışmalarından dün sonuç alınamadı. Bu sabah kanal kenarından geçenler, su yüzeyinde birinin hareketsiz olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. Hemen bölgeye gelip, harekete geçen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede ise cansız bedenin, Muhammet Cihan’a ait olduğu tespit edildi. Muhammet Cihan’ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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