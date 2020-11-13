Adana’da suç örgütüne şafak baskını: 9 gözaltı -Yeniden

Rüşan Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Dronla havadan görüntülenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmatın yanı sıra 5 binden fazla bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’da faailiyet gösteren bir suç örgütünün silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihabrı üzerine harekete geçti. 6 ay süreyle teknik ve fiziki takip yapan polis, 10 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Tabanca, av tüfeği ve mühimmatın yanı sıra kayıt dışı bıçak kaçakçılığı da yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah Adana, İstanbul ve Gaziantep’te eş zamanlıı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Özel Harekat Polisleri tarafından demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen evlerde 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 263 muşta, 2 kılıç, 67 av tüfeği ve 5 binden fazla bıçak ele geçirildi.

Polis, adresinde bulunmayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdürürken, operasyon dronla havadan görüntülendi.

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