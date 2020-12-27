Adana’da silahlı borç kavgası: 2 yaralı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA) – ADANA’da bin lira verdiği Ömer Ç.’den (20), borcunu ödemesini isteyen Hüseyin A. (18), darbedildi. Bunun üzerine Hüseyin A., ağabeyi Çetin A. (23), babası Arif A. (42), dayısı Hamza A. (29) ile Ömer Ç.’nin otomobilinin önünü kesti. Cadde ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Ömer Ç.’nin yanında bulunan Sadık E. (19) bıçakla, M.E.Ş. (17) ise tabancayla yaralandı.

Olay, 22 Aralık’ta saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ç., bir süre önce Hüseyin A.’dan bin lira borç aldı. Borcunu ödemeyince Hüseyin A., Ömer Ç.’den parasını istedi. Bunun üzerine Ömer Ç., yanına gittiği Hüseyin A.’yı darbetti. Hüseyin A.’nın durumu anlatması üzerine ağabeyi Çetin A., babası Arif A. ile dayısı Hamza A., Ömer Ç.’nin peşine düştü.

Hüseyin A., Ömer Ç.’yi telefonla arayıp buluşmak istediğini söyledi. Ömer Ç.’nin yerini öğrenen Hüseyin A. ile beraberindekiler otomobille, Ömer Ç., Sadık E. ve M.E.Ç.’nin de içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Silah, bıçak ve sopalarla otomobilden inen Hüseyin A. ile beraberindekiler, Ömer Ç. ile yanındaki Sadık E. ve M.E.Ş.’yi darbetmeye başladı. Ömer Ç., olay yerinden kaçarken M.E.Ş. tabancayla, Sadık E. ise bıçakla yaralandı. Daha sonra şüpheliler de otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları, ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Adresleri belirlenen Hüseyin A., ağabeyi Çetin A., babası Arif A. ile dayısı Hamza A., adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hastanede tedaviye alınan Sadık E. ile M.E.Ş.’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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