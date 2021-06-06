Adana’da sahte içki imalathanelerine operasyon: 10 gözaltı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin sahte içki imalathanesine dönüştürülen bazı ev ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda 15 bin 104 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 44 bin 590 litre etil alkol, içki kitleri ve aroması ele geçirildi. Sahte içkileri üreten 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, 15 bin 104 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 44 bin 590 litre etil alkol, 6 bin 958 içki kiti, 63 litre içki aroması, çeşitli markalara ait 9 bin 500 şişe ve kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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