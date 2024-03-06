Adana'nın merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle de bazı direk ve ağaçlar devrildi. Su birikintisine giren araçlar arızalandı. Yağış, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirirken, ekipler biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

KAR YAĞDI

Öte yandan, kentin kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Aladağ'da ise kar yağışı etkili oldu.