Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2013 yılından bugüne en fazla konut satışı geçen yıl oldu. Türkiye genelinde, 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı. Bunların 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konutlar olduğu belirlendi. Ülke genelinde ikinci el konuta talep artarken, ilk el olan konutlara talep düştü. En fazla konut satışı ise 265 bin 98 ile İstanbul'da gerçekleşti.