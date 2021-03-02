Adana’da polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

Her yaştan birey için büyük önem taşıyan işitme, komplike bir sürecin sonucu olarak gerçekleşiyor. İşitmenin iyi olabilmesi için kulak zarının sağlam, orta kulağın östaki borusu vasıtası ile iyi havalanıyor, orta kulağı örten ve mukoza adı verilen döşemenin sağlıklı, kemikçik zincirinin bütünlüğünün tam ve hareketli olması gerekiyor. Bu süreci etkileyen faktörlerin, işitme kaybının ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen, Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, karşılaşılan işitme problemlerine ve tedavi yöntemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.