Adana’da polisin şüphelendiği araçta ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) – ADANA’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Polis, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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