Adana’da polis kıyafetli engelli çocuklardan Emniyet Müdürü İnci’ye ziyaret

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürü Doğan İnci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle polis üniforması giyen down sendromlu çocukları makamında ağırladı. Özel çocukları makam koltuğuna oturtan İnci, onlara oyuncak polis arabası hediye etti.

Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde aileleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’yi makamında ziyaret etti. Polis üniforması giyen özel çocuklar, İnci’nin makam koltuğuna da oturdu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, engelli çocuklara oyuncak polis arabası ve çeşitli hediyeler verdi.

Türk Polis Teşkilatı olarak engellilere, hayatın her alanında pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten İnci, “Bu çocuklar hepimizin çocukları. Doğduktan sonra hepimiz birer engelli adayıyız. Önemli olan kafalardaki engelleri kaldırmaktır. Çocuk ve gençlerle birlikte tüm engelli bireylerimizi sosyal hayata adapte etmek zorundayız. Biz sadece bir gün değil, yılın 365 günü projelerimizle birlikte tüm engellilerimizle beraberiz” diye konuştu.

