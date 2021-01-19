Adana’da parkta erkek cesedi bulundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi’nde meydana geldi. Parkta yürüyüş yapanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

Başından ve göğsünden vurulduğu belirlenen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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