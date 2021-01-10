Adana’da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da lüks otomobilden tabancayla havaya ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheli, 2 kilometre süren kovlamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada tabanca bulunamazken, şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

Saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı yakınlarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, 01 AAJ 259 plakalı lüks otomobilden havaya tabancayla peş peşe ateş açıldığını fark etti. Seyir halindeki otomobile yaklaşan ekipler, ‘dur’ ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Çakmak Caddesi’nden Atatürk Caddesi’ne çıkan otomobil, daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. 2 kilometrelik kovalamaca sonunda çıkmaz sokağa giren ve bir apartmanın otopark girişine bırakılan otomobildeki 3 kişi, araçtan çıkarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri, kaçmaya çalışırken, diğer iki şüpheli ise saklandıkları farklı apartmanların otoparklarında yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi’ne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı iddia edilen tabancaya rastlanmazken, kaçış sırasında atılmış olabileceği ihtimaline karşı aracın kaçış güzergahında arama başlatıldı. Polis merkezine götürülün 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

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