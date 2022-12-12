Adana’da otelin terasında çıkan yangın, hasara neden oldu

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir otelin teras katında depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye erlerince söndürülen yangında dumandan etkilenen bir kadın ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki 4 katlı bir otelin teras katında çıktı. Otelin teras katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depo olarak kullanıldığı belirlenen bölümde çıkan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bir kadın ise ambulansta ayakta tedavi edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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