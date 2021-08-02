Adana’da orman yangını / Ek fotoğraf

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İstanbul’da yasak dönemde avlanan 1,6 ton orkinosa el konuldu
Mehmet İlkay ÖZER-İstanbul (DHA) Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasak dönemde avlanılan 32 adet toplam 1,6 ton Orkinos Balığına el konuldu. İstanbul İl Tarım ve...
Bakan Gül: Yangınların kaynağı ve sebebi araştırılıyor
ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bazı illerde çıkan orman yangınlarının kaynağı ve nedeninin her yönüyle araştırıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, bazı illerde çıkan...
Manavgat’taki büyük yangın 6’ncı gününde (9)
MANAVGAT'TA 50 BİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan ve 6'ncı günde 4 ilçeden...
Uşak’ta orman yangını
Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'a bağlı Göğem köyünde, yerleşim alanına yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Alevler iki eve de sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Göğem köyü Göl mevkiinde,...