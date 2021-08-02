Adana’da orman yangını / Ek fotoğraf

BAŞKAN BÖCEK: BİZ YANIYORUZ, CİĞERİMİZ YANIYOR Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şu an itibarıyla Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki olmak üzere 4 ilçede, 13 mahallede...