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Ana Sayfa Güncel Haberler Adana’da orman yangını / Ek fotoğraf
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‘Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil’
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