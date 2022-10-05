Adana’da orman yangını

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Ali GÖKDAL/ SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA’nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksaağaç Mahallesi’nde ormanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 18 arazöz, 8 su tankı, 1 dozer, 4 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. (DHA)

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