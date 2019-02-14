Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

15 Şubat terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıldönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Direnişin yaşanabileceği evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Van’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Van’ın Çaldıran ilçesinde polisin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 10 ayrı adrese baskın yapan polis, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 3 şüpheli ise aranıyor.