Adana’da nargile tütünü imalathanesine baskın

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, nargile tütünü imalathanesi ve deposu haline getirilen bir iş yerine yapılan operasyonda, 60 kilo kaçak tütün, 455 kilo sahte nargile tütünü, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markaların boş nargile tütünü paketi ele geçirildi. İş yerinde gümrük kaçağı tütünleri, nargile tütünü haline getirdiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Gümrük kaçağı tütünlerin, aroma ve renklendiricilerle sahte nargile tütünü haline getirildiği belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 60 kilogram kurutulmuş tütün, 455 kilogram sahte nargile tütünü, 25 bin adet boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu ismi açıklanmayan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede; çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.

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