Adana’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na sabah saatlerinde kabir ziyaretine gelenler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerce yapılan incelemede 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Tüfekle karnından vurulduğu belirlenen erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin yanında av tüfeği, içki şişeleri ve otomobil kontak anahtarı bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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