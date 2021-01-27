Ana Sayfa Haberler Adana’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu
Kategoriler: Güncel Haberler

Adana’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na sabah saatlerinde kabir ziyaretine gelenler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerce yapılan incelemede 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Tüfekle karnından vurulduğu belirlenen erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin yanında av tüfeği, içki şişeleri ve otomobil kontak anahtarı bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
3 dakika önce

Son Haberler

Mardin’de akraba ailelerin silahlı kavgası; Esma öldü, annesi ve kardeşi yaralı

MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı…

3 dakika önce

Elif’in öldüğü kazada, kardeşi de kıl payı kurtulmuş

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket’in (18) dershane çıkışı yolun karşısına geçerken…

3 dakika önce

Çadırda kumar oynatan çobana para cezası

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir çadırda kumar oynattığı belirlenen çoban İ.Ç.'ye, 1326 lira…

3 dakika önce

AYM ‘zimmet’ten ceza alıp, hükmün açıklanması geri bırakılan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı / Ek fotoğraf

3 dakika önce

Kilis’te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Necmettin…

13 dakika önce

Uyuşturucuya engel olmak istedi, 5 yerinden bıçaklandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşadığı sitede uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığını öne süren Mustafa Aktoy (47), bu…

13 dakika önce