Adana’da Limkon’un ikinci tesisinin temeli Bakan Kirişci’nin katıldığı törenle atıldı (2)

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AKILLI OTOMASYON SULAMA SİSTEMİ’Nİ YERİNDE İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesi’nin, İmamoğlu ilçesindeki 4’üncü kısım boru montaj sahasında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kirişci, hat kapama yapısının betonunun dökülmesi için butona bastı. Bakan Kirişci, kent genelindeki 33 bin 333 dekar tarım arazisine kurulması planlanan akıllı otomasyon sulama sisteminin, Ufacıkören Mahallesi’ndeki test uygulamasına katılarak burada inceleme yaptı. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak tasarlanan sulama sistemini telefon ile çalıştıran Bakan Kirişci, yapılan proje hakkında bilgi verdi.

‘TÜRKİYE SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİL’

Bakan Kirişci, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, “Toplam su varlığımız 112 milyar metreküp, ancak artan nüfus ve üretim desenimize bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Suya olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Toplam su tüketimimizin yüzde 76’sı doğrudan tarımsal sulamaya gidiyor, yüzde 24’lük kısmı da sanayi ve evlerde kullanılıyor. Dolayısıyla bizim bütün çabamız, gayretimiz, suyu en verimli şekilde kullanmak. Sulama sistemlerimiz her geçen gün gelişiyor. Tarla içerisindeki sulamada, sadece damlama veya yağmurlama sulamayla yetinmiyoruz. Bunun sonraki hamlesi olarak hem topraktaki nemin hem de iklimsel, meteorolojik verilerin esas alındığı, buna göre de sulama sisteminin açılıp, kapatıldığı bir sistemin pilot uygulamasını gerçekleştirdik. Burada kullanılan yazılımın, donanımın yerli ve milli olması bizim için önemli” diye konuştu.

Bakan Kirişci daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak için bölgeden ayrıldı. (DHA)

Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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