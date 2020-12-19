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Adana’da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1’i öldü (3)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın’ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi’nin cesedine ulaşıldı. Mehmet Köstekçi’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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