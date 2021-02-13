Adana’da korsan gösteri hazırlığındaki PKK’lılara hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da terör örgütü PKK adına korsan gösteri hazırlığında oldukları, daha önce yapılan korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 30 şüphelinin yakalanması için şafak vakti hava destekli operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK’nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti. 30 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşları ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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