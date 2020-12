Adana’da koronavirüse davetiye çıkaran kalabalık

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- KORONAVİRÜS vaka sayılarının yüzde yüz oranında artış gösterdiği kentlerden biri olan Adana’da bazı sokaklarda ve semt pazarlarında insan kalabalığı oluşurken, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Türkiye’de mart ayında etkisini göstermeye başlayan ve son günlerde hızını artıran koronavirüs salgınını önlemek amacıyla her gün tedbirlere uyulması adına, uyarılar yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, son iki haftada İzmir ve Konya’da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu’da koronavirüs vakalarının yüzde yüz arttığını belirterek, “Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında” ifadelerini kullandı.

ARA SOKAKLARDA KORONAYA DAVET

Tüm bu uyarılara rağmen vaka sayılarının yüzde yüz artış gösterdiği Adana’da çarşı ve semt pazarlarında bazı kişilerin kuralları hiçe saydığı görüldü. Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi’nde seyyar satıcıların ve dükkanların yoğun olduğu ara sokaklarda insan kalabalığı oluşurken, maske ve sosyal mesafe kuralları ise hiçe sayıldı.

‘SÜLALECE MASKE TAKMAYAN VAR’

Çarşı esnafından Ali Kızılca (57), koronavirüs her ne kadar etkisini artırsa da birçok kişinin kurallara uymama konusunda ısrarcı olduğunu belirtti. Kalabalıktan dolayı koronavirüsün her an kendisine de bulaşabileceğini ifade eden Kızılca, “Vallahi korkuyoruz, biz korunmaya çalışıyoruz ama millet sülalece maske takmıyor. Her gün burası böyle kalabalık. Bir çare bulunması şart” dedi.

Esnaf Kadir Kapılı ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının çok doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

