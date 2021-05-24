Adana’da köprü korkuluklarına çarpan otomobil alev aldı: 1’i ağır, 2 yaralı

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-ADANA’da A.K.’nin kullandığı otomobil Seyhan Baraj Gölü Çatalan Doğu Köprüsü korkuluklara çarparak alev aldı. Otomobilde bulunan A.K. ve yolcu konumundaki Halim Ş. yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.K.’nin durumun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Seyhan Baraj Gölü Batı köprüsünden Doğu köprüsüne giden A.K. adlı kadının yönetimindeki 01 C 8807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan A.K. ve Halim Ş. yanan araçtan kendisini dışarı attı. Köprüden geçen bir taksi sürücüsünün ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Taksi sürücüsü kıyafetleri yanan kadın sürücü A.K.’nin kıyafetlerini kendi imkanlarıyla söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.K.’yi Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine, Halim Ş.’yi ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi süren A.K.’nin vücudunda yanıklar olduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, Halim Ş.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(FOTOĞRAFLI)