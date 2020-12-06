Adana’da kısıtlamada kumara 911 bin 700 TL ceza

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) – ADANA’da, 23 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 40 ayrı iş yerine baskın yapan polis, 503 kişiye ‘kumar oynamak ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak’tan toplam 911 bin 700 TL para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinde toplanan kişilerin sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis ekipleri, 23 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında, toplu halde kumar oynandığı belirlenen 40 iş yerine baskın yaptı. Operasyonda, 503 kişiye ‘sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal’den 684 bin 450 TL, ‘kumar oynamak’tan ise 227 bin 250 TL olmak üzere toplam 911 bin 700 TL para cezası uygulandı. Polis, 40 iş yerini mühürledi, 41 iş yeri sahibine de idari işlem uyguladı. İş yerlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, para değeri olan çok sayıda pul, poker masalarıyla oyun kağıtlarına el koydu.

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