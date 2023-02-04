Adana’da kar yağışı; Kozan-Feke yolunda ulaşım aksadı

- Reklam -

Ali GÖKDAL/ ADANA, (DHA)- ADANA’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, sabahın ilk saatleriyle etkisini gösterdi. Kozan- Feke yolu, Akkaya mevkisinde ulaşıma kapandı.

Kentin yükseklerinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kozan ve Feke ilçelerini birbirine bağlayan yol, Akkaya mevkisinde ulaşıma kapandı. Biriken kar nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, kazalar da meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -