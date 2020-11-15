Adana’da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) – ADANA’da, polis tarafından 2 adrese düzenlenen operasyonda; ruhsatsız tabanca ile gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin boş makaron ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’ndeki 2 adreste yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 145 dolu kartuş, gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin boş makaron, 300 sigara sarma makinesi ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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