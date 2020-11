Adana’da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye’nin her yerine gönderiyor

Can ÇELİK/ ADANA (DHA)- ADANA’nın Karaisalı ilçesinde kardeşleriyle hobi olarak başladığı kaz üretimini 3 bin kapasiteli kaz çiftliği kurarak işletmeye dönüştüren Eser Aydoğdu, doğu illeri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasına kaz gönderdiklerini söyledi. Çiftliğin yapım aşamasının tam olarak bitmediğini kaydeden Aydoğdu, kazların sanılanın aksine sıcak iklim sevdiğini ve Adana’nın üretim için çok uygun olduğunu anlattı. Çiftlikte incelemelerde bulunan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise kaz etine Türkiye genelinde ilginin arttığını, kazın ciğeriyle ve tüyüyle birçok yönden verimli bir hayvan olduğunu ifade etti.

Kırmızı et ve tavuk etinin tüketim alışkanlığında ilk sıraları aldığı Türkiye’de ve özellikle Avrupa’da rağbet gören kaz etine ilgi gün geçtikçe artıyor. Kars ve Iğdır başta olmak üzere doğu illerinde kaz eti tüketimi yaygınlaşırken bazı girişimciler de yeni sayılabilecek bu pazara yönelik çalışmalara başladı. Adana’da asıl mesleği ısı yalıtım ustası olan Eser Aydoğdu (47), kardeşleriyle birlikte hobi amaçlı kaz üretimine başladıktan sonra piyasadaki talebi de göz önünde bulundurarak kaz çiftliği kurdu. 3 bin kapasiteli kaz çiftliğinde damızlık Alman Mask Kazı yetiştiren Aydoğdu, bilinenin aksine kazın soğuk bölgelerde değil sıcak iklimlerde yetiştirilmeye daha uygun bir hayvan türü olduğunu söyledi. Kentte geniş çaplı ilk kaz çiftliğini kendilerinin açtığını belirten Aydoğdu, önümüzdeki yıllarda kaz sayısını 5 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

‘İYİ KAZ KAR YER DÜŞÜNCESİ YANLIŞ’

Yetiştirdikleri kazları ülke genelinde birçok kente gönderdiklerini ve bu pazardaki açığı fark ettiklerinden dolayı işi profesyonel seviyeye taşıdıklarını söyleyen Eser Aydoğdu, Adana’nın iklimiyle kaz yetiştiriciliği için çok ideal bir kent olduğunu ifade etti. Ağabeyinin isteği üzerine hobi olarak başladıkları işin bu seviyeye gelmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Aydoğdu, “Talep arttıkça biz işimize sarıldık. Adana’da kaz yetiştirme fikri bazı ön yargılardan ötürü garip görünse de kaz yavrularının civcivlik döneminde 32 derecenin altına düşmeyecek bir ortamda yaşamasının gerekliliğini rahatça sağlayabildiğimiz için ideal bir kent oldu. İç piyasada talep çok yoğun. Kars ve Iğdır’a buradan gerek yavru gerekse yetişmiş kaz gönderiyoruz. Toptan satışlarda kilosu 40-50 lira civarında oluyor. Adana’da bu sektörü temsil etmek güzel. ‘İyi kazın kar yemesi lazım’ düşüncesi aslında bir şehir efsanesidir. Adana’da bu sektör giderek gelişecektir” diye konuştu.

‘TÜYÜ, CİĞERİ, YAĞI KISACASI HER ŞEYİ DEĞERLİ’

Kazların endüstriyel açıdan çok verimli bir hayvan olduğunu belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise kaz etinin kolesterolü düşük ve lezzetli bir et olduğunu söyledi. Ayrıca kaz tüyü, ciğeri ve yağının da Avrupa başta olmak üzere birçok yerden talep gördüğünün altını çizen Köse, şöyle konuştu:

“Kaz yetiştiriciliğinin ciddi bir pazarı var. Kırmızı etin gözde olduğu bu kentte bir kaz çiftliği açılması bizi mutlu etti. Burada tesis de kuruluyor. Böylece yetiştirilen kazıların kesimi yapılıp soğuk hava deposunda bekletilen etler gerek iç piyasaya gerekse yurt dışına gönderilecek. Kaz ciğeri, Avrupa kültüründe önemli yer tutuyor. Kaz tüyü ise tekstil sektöründe değerli bir yere sahip. Kısacası kazın her şeyi değerli.”

FOTOĞRAFLI