Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) – ADANA’da hırsızlık ve cinayet suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ ve ‘cinayet’ suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, ‘hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Ekram A. (28) merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde, ‘kasten öldürme’ suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Rahmi B. Gültepe Mahallesi’nde, ‘hırsızlık’ suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Beytullah A. merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde, ‘hırsızlık’ suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet A. ise merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.

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