Adana’da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)- ADANA’da hafif ticari aracını park edip, indiği sırada motosikletli kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Umur A., yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Demetevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracını park eden Umur A., araçtan indiği sırada motosiklet ile sokağa gelen kimliği belirsiz iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Umur A., bacağına ve karnına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile kaçtı. Umur A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Umur A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için harekete geçti. (DHA)

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