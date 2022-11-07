Adana’da gümrük kaçağı tonlarca kıyılmış tütün, milyonlarca makaron ele geçirildi

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Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)- ADANA’da polisin bir depoya yaptığı baskında tamamı gümrük kaçağı 132 milyon 250 ben adet makaron, 4 milyon 725 bin adet doldurulmuş sigara, 31 bin 600 kilogram kıyılmış tütün ve sigara üretim ünitesi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi’nde yer alan sanayi bölgesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla depoya baskın yapan KOM ekipleri, tamamı gümrük kaçağı 132 milyon 250 ben adet makaron, 4 milyon 725 bin adet doldurulmuş sigara, 31 bin 600 kilogram kıyılmış tütün ve sigara üretim ünitesi ele geçirirken, bir kişiyi de gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu ve ele geçirilen malzemeleri sosyal medya hesabından “Kahraman polislerimize tebrikler” notuyla duyurdu. (DHA)

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