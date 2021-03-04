Adana’da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da polis ekipleri, kaçak göçmenleri 600 ile 2 bin dolar arasında değişen ücretlerle farklı illere götürdüğü tespit edilen 7 kişiyi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın desteğiyle yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı. 5 aylık teknik ve fiziki takipte ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçakların, organizatörlerce 600 ile 2 bin dolar arasında değişen ücretlerle farklı illere götürüldüğü tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 225 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan ve organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli, 2 Mart günü Adana ve Gaziantep’te yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

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