Adana’da gayrimenkul dolandırıcılarının pandemi fırsatçılığı

Gülşah ÖZGEN- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar boş evleri sahte kimlik ve vekalet ile ucuza kiraya veriyor. Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, ev sahipleri ile kiracıları dolandıran şüpheli sayısının salgınla birlikte artış gösterdiğini söyledi.

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, daha önceki yıllarda, sahipleri çoğunlukla yurt dışında olan evleri sahte kimlik ve vekalet ile kiraya vererek vatandaşları mağdur eden dolandırıcıların pandemi döneminde yeniden ortaya çıktığını bildirdi. Başkan Uçar, “Gerek internetteki satış portallarını kullanıp gerekse emlakçılara uğrayarak acil paraya ihtiyaçları olduğundan evleri değerinin altında fiyata verecekleri yalanını söyleyen dolandırıcılar, sahte vekalet ve kimlikle işlem yapıp, kapora ya da paranın yarısını alarak kayıplara karışıyor. Hem vatandaşı hem emlakçıyı mağdur eden bu durumla ilgili son zamanlarda çok sayıda şikayet alıyoruz” dedi.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Dolandırılmamak için yapılması gerekenleri sıralayan Ülkü Uçar, şöyle konuştu:

“Ev kiralamak isteyen, tapu sahibi ile görüştüğü kişinin kimliğinin aynı olup olmadığına mutlaka bakmalıdır. Kimlikteki fotoğraf ile karşısındaki kişinin aynı olup olmadığına dikkat etmelidir. Gittikleri evin tapudaki adresle ilgili olup olmadığı kontrol edilmelidir. Mümkünse eski eletkrik, su makbuzlarını isteyip ordan adresi teyit edebilirler. Satışta da aynı şekilde tapu sahibi ile daireyi satan aynı kişi mi diye bakılmalıdır. Vekalet varsa da daire sahibi gerçekten o şahısa vekalet vermiş mi bu araştırılmalıdır. Bunların mutlaka sorgulanması lazım.”

İNTERNET İLANLARINA DİKKAT

Bu kişilerin internette bir portal açarak kendilerini emlakçı gibi tanıtabildiğine de dikkat çeken Uçar, “Yılbaşından sonra taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan emlakçı özellikle internette ilan veremeyecek. Yetki belgesini mutlaka ibraz etmek zorunda. Bu dolandırıcılığın veya sahtekarlığın bir nevi önüne geçecek. Emlakçının internetteki gayrimenkul ilanına bakan kişi, mutlaka ofisine de gitsin. Gittiklerinde arkadaşlarımızın, maliye kaydına, oda kaydına, taşınmaz ticaret yetki belgesine baksınlar. Zaten bizim kayıtlı emlakçılarımızda böyle bir sorun yaşanmıyor. Ayaklı emlakçı diye tabir ettiğimiz sokakta kendini emlakçı olarak tanıtan kişilerde yaşanıyor bu sorun” diye konuştu.

ÇEKİNMEDEN SAVCILIĞA GİDİN

Yakın zamanda bir daireyi 5 kişiye kiralayan bir şahısla ilgili şikayet aldıklarını anlatan Uçar, “Biz bu dolandırıcılara karşı hem vatandaşı hem emlakçımızı savcılığa yönlendiriyoruz. ‘Mutlaka şikayet edin’ diyoruz. Adli makamlara yönlendiriyoruz, insanlar çekiniyor. Lütfen korkmadan bu insanları şikayet etsinler. Ancak bu şekilde bunun önüne geçebiliriz” dedi.

EVİ UCUZ FİYATA SUNUYORLAR

Yakın zamanda ev kiralayan Şeyda Güneralp ise yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Ev kiralamak için bir apartmana baktım. Alt kat 15 bin demişti. Üst katında 8 bin yazıyordu. Düşük fiyat gösteren dairenin sahibi ile konuştum. Neden bu fiyat dedim. Tapularını göstermelerini istedim. Onlar da tabi bana hiçbir evrak göstermedi. Sahtekar olduklarını düşündüm. Sonra bir aracı ile emlakçıya gittim. Evimi emlakçıdan kiraladım. Genelde ev uygun diye hemen kiralamaya çalışıyorlar. Bir ay sonra gerçek ev sahibi geldiğinde kandırıldıklarını anlıyorlar. Bu durumla karşılaşan bir arkadaşım da oldu. Güvenilir kişilerden ev kiralayın.”

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