Adana’da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da polis ekiplerinin 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çadır kütüklerinin içine gizlenmiş toplam 47 kilo 150 grama denk gelen 282 bin 900 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğunu tespit ederek, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpekler eşliğinde adreslerde yapılan aramalarda, ahşap çadır direklerinin içine zulalanmış halde toplamda 47 kilo 150 grama denk gelen 282 bin 900 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

‘SON DÖNEMDE BU KADAR BÜYÜK ÇAPTA YAKALANMAMIŞTI’

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek operasyon hakkında İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’den bilgi aldı. Vali Elban, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güzel bir çalışmaya imza attılar. Son dönemde bu kadar büyük çapta hap yakalanmamıştı. Bunları temin ettiği saptanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Ahşap çadır direkleri içerisine zulalanmış ve yurt dışına satılmak üzere hazırlanan büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu. Başta İl Emniyet Müdürü ve tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Adana ve ülke olarak uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam edecektir” dedi.

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