Adana’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Rüşan Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da cadde ve sokaklar sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kaldı.

Pandemiyle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Adana’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin işlek meydanları boş kaldı. Cadde ve bulvarlar ise sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri de kontrol noktalarında, sürücü ve yolcuların sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını denetledi.

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