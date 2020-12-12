Adana’da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye genelinde cuma günü 21.00’de başlayan ve 12 Aralık Pazartesi 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana’daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi.
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