Adana’da aranan 7 hükümlü yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ferhat K. (39), merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Mustafa Y. Karacaoğlan Mahallesi’nde, ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Bilal Ö. (24), Barbaros Mahallesi’nde, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Halime S. (41) Anadolu Mahallesi’nde, ‘yağma’ suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan Murat A. (30) merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde, ‘yağma’ suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Özgür U. Uçak Mahallesi’nde, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Murat K. (47) merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.
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