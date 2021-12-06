Adana’da 4 milyon 680 bin kaçak makaron ele geçirildi

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- ADANA’da, polis ekiplerince gümrük kaçağı 4 milyon 680 bin makaron ve 43 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 2 adrese baskın yaptı. Depolardaki aramalarda 4 milyon 680 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Ekiplerin, şüphe üzerine durduğu araçta ise döşemeye gizlenen 9 bin 590 paket kaçak sigara bulundu. Baskınlarda 8 şüpheli de gözaltına alındı.

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